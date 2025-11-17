Rusya, demirlemiş Türk Likit Doğal Gaz (LNG) tankerini İHA ila vurdu. 4 bin ton gaz taşıyan gemide yangın çıktı. Patlama riski sürüyor.

ORINDA isimli geminin 16 Türk mürettabatı tahliye edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada müdahalenin sürdüğünü aktardı.

Geminin demirlediği Ukrayna'nın Izmail limanına yakın, Romanya'ya bağlı 300 kişilik köy için boşaltma kararı verildi. Olası bir patlamanın bölgeyi yerle bir etmesinden endişe ediliyor.

'DEV PATLAMA YAKIN OLABİLİR'

Romanya Acil Durumlar Yönetimi Başkanı Raed Arafat, LNG tankerininin patlaması durumunda 4.4 ila 4.7 kilometrekare çapında bir alanın etkileneceğini söyledi.

Böyle bir durum halinde orman yangınlarının başlaması ve yakındaki yerleşim yerlerinin yerle bir olması kaçınılmaz.

Bu sebeple Romanya acil durum ekipleri Celathachioi köyünü boşaltmaya başladı. Köy sakinleri, hayvanlarıyla birlikte tahliye ediliyor.

Arafat, bu sebeple Romanya'daki acil durum ekiplerinin seferber edildiğini ve her duruma hazır olduklarını söyledi.