Ukrayna ordusu, savaşın ortasında mucizevi bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Rus işgali altındaki bölgede 33 gün mahsur kalan yaralı asker, yapay zekalı bir robotla kurtarıldı. Zırhlı robot mayın tarlalarını geçti, drone saldırısından kaçtı ve askeri güvenli bölgeye taşıdı.

Ukrayna ordusu, savaşın en çarpıcı kurtarma operasyonlarından birine imza attı. Rus işgali altındaki bölgede 33 gün boyunca mahsur kalan yaralı bir Ukraynalı asker, yerli üretim zırhlı bir kurtarma robotu sayesinde kurtarıldı.

CBS News’in haberine göre, 'tabut biçimli' tasarımıyla dikkat çeken robot, hem mayın tarlalarını hem de Rus drone saldırılarını aşarak görevini tamamladı.

Askerler dört deneme başarısız oldu, robot başardı

Ukrayna Kara Kuvvetleri 1. Tıbbi Taburu’ndan yapılan açıklamada, daha önce dört kez yapılan insanlı kurtarma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Bunun üzerine uzaktan kumandalı zırhlı robot devreye sokuldu.



Yaklaşık 64 kilometrelik bir mesafeyi kat eden robot, yolun yarısını hasarlı bir tekerlekle sürdürmesine rağmen görevini tamamladı. Operasyonun başındaki subay Volodymyr Koval, “Bu bizim için sadece bir kurtarma değil, aynı zamanda insan hayatını korumanın teknolojik bir yolu. Dört kez denendi, başaramadık. Robot başardı,” dedi.

Drone saldırısına rağmen asker sağ kurtarıldı

Kurtarma sırasında, dönüş güzergahında Rus kuvvetlerinin drone saldırısı gerçekleşti. Ancak robotun zırhlı yapısı sayesinde asker yara almadan tahliye edildi.



Operasyonun ardından yaralı askerin tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Zelenskiy’den 'teknoloji' vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu operasyonu 'yeni nesil savaşın ve kurtarma anlayışının simgesi' olarak tanımladı. Zelenskiy, 'Bu teknolojiyi daha da geliştireceğiz. Her askerimizin hayatı bizim için en değerli şey,' fadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, benzer robotların cephe hattında insansız tahliye ve ikmal görevlerinde kullanılmaya devam edeceğini duyurdu.