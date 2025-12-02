Rusya’ya ait dört MiG-31 savaş uçağının Polonya hava sahasına yaklaşarak sınırı ihlal etmesi üzerine, Polonya Silahlı Kuvvetleri ile bölgede görev yapan Alman birliklerinin alarma geçtiği öğrenildi. Bu süreçte, Rzeszów’da konuşlandırılan Alman Patriot hava savunma sistemlerinin de devreye alınarak ateşlemeye hazır hâle getirildiği ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan ve NATO kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre olay, 28 Kasım Cuma günü meydana geldi. Dört Rus MiG-31 uçağı Polonya hava sahasına girince, ülkenin hava savunma sistemleri otomatik olarak alarm verdi. Bunun üzerine Polonya ordusu ile ülkede görev yapan Alman birlikleri en yüksek alarm seviyesine geçti.

Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların önemli bir kısmının geçtiği Rzeszów bölgesindeki iki Alman Patriot bataryası hızla aktif hâle getirildi ve olası bir angajman için hazır konuma getirildi. Haberlere göre hava sahası ihlalinin ardından Almanya Hava Kuvvetleri personeli de sürece müdahil oldu.

Alman medyasına konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi ise Rus uçaklarının kısa süre sonra Polonya hava sahasından uzaklaştığını belirtti.