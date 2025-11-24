Moskova’da yaşayan 32 yaşındaki Darya Luçkina ile 10 yaşındaki oğlu, Ekim ortasında İstanbul’a geldikten sonra ortadan kayboldu.

Rus basınına göre Luçkina 17 Ekim’de ailesine çocuğuyla bir şirket etkinliğine gideceğini söyleyerek çocuğunu alıp İstanbul'a uçtu.

Ailesiyle az konuşmaya başlayan ve Türk dizilerine saran Luçkina, kısa süre sonra yakınlarıyla iletişimi kesti. Yakınları, kadının telefonu dahil tüm eşyalarını bıraktığını öğrendi.

Görgü tanıklarına göre anne ile çocuk İstanbul’da kimliği bilinmeyen bir erkek tarafından otomobille karşılandı ve o andan sonra izlerine rastlanmadı.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLAMIŞ

Luçkina’nın seyahati önceden planladığı ayrıntıları da ortaya çıktı. Biletleri uçuşundan bir ay önce gizlice aldığı ve oğluna yeni pasaport çıkardığı belirtildi.

Uçuş günü evden tüm resmi belgeleri ve çocuğun sırt çantasını alıp diğer eşyaları içeride bıraktı.

Luçkina’nın dolandırıcıların hedefi olmuş olabileceğinden şüphe ediyor. Kadına 17 Ekim'den beri hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Türk polisi ve Rus konsolosluğu, kayıp kadın ve çocuğu arıyor.