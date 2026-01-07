Ural Dağları bölgesindeki olay, çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Rus televizyon kanalı RT’de yayınlanan görüntülerde, koyu renkli helikopterin alçak irtifada uçarken elektrik kablolarına dolandığı ve Asatly Parkı’nın karlı zeminine çakıldığı görülüyor.
UÇUŞ İÇİN İZİN OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Rus basınında yer alan haberlere göre, kazaya karışan helikopterin şirkete ait Robinson R44 Raven tipi olduğu ve uçuşun izinsiz gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Ural Ulaşım Savcılığı, helikopterin elektrik hatlarına takıldığını gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaşırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk değerlendirmelerde kazanın, havai elektrik hatlarına temas sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı ise yürütülen çalışmalar devam ederken, kazanın nedeni konusunda resmi açıklamanın soruşturma tamamlandıktan sonra yapılacağını bildirdi.