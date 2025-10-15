Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikâne, geçtiğimiz yıllarda Rus milyarder Roman Abramoviç'e satılmış ve Çevre Bakanlığı, villanın tadilatı sırasında izinsiz inşaat yapıldığı belirtilerek faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği ifadelerine yer verilmişti.





SON HALİ GÖZ KAMAŞTIRDI



Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkili diğer makamlardan tüm izinlerin alındığı ve tamirat işleminin tamamlandığı öğrenildi.

Villanın görüntülenen son hali göz kamaştırdı.



