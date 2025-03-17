Trump, ABD'li ve Rus yetkililer arasında Moskova'da gerçekleşen olumlu görüşmelerin ardından Salı günü Putin'le görüşeceğini ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini görüşeceğini söyledi .

Rus Rublesi TSİ 11.59'da dolara karşı yüzde 1,2 artışla 84,50'ye ulaştı. 14 Mart'ta 27 Haziran 2024'ten bu yana en güçlü seviyesi olan 83,37'ye ulaştı.

Rusya'da en çok işlem gören yabancı para birimi olan Çin yuanı karşısında ruble, Moskova Borsası'nda (MOEX) işlem gören 27 Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan 11,56'ya yüzde 2,0 artışla çıktı.

Ruble bu yıl dolara karşı değer kazanıyor, bunun başlıca nedeni Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesine yönelik beklentiler. Analistler, rublenin yükselişinin sınırına yaklaştığını söyledi.

BCS aracılık şirketinden analistler, "Ruble için olumlu faktörlerin çoğunun sona erdiği görülüyor" diyerek, döviz girişlerinin zayıfladığını, ithalatın ise önümüzdeki haftalarda artabileceğini vurguladı.

Para biriminin güçlenmesi, merkez bankasının 21 Mart'ta yapacağı toplantıda faiz oranlarını belirlemesi açısından bazı sonuçlar doğurabilir; şu an yüzde 21 seviyesinde.