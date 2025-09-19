ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasının ardından 19 Eylül 2025 günü içerisinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

12 DAKİKA BOYUNCA İHLAL ETTİ

Estonya Dışişleri Bakanlığı Rus jetlerinin izinsiz şekilde hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada üç MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasına izinsiz girdiğini ve orada toplam 12 dakika kaldığını bildirdi.

"GÖRÜLMEMİŞ KÜSTAHLIK"

Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Rusya bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal etti. Bu kendi başına kabul edilemez bir durum, ancak bugün üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle gerçekleşen ihlal eşi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır. Rusya'nın sınırları giderek daha fazla zorlaması ve saldırganlığına, siyasi ve ekonomik baskının hızla artırılmasıyla karşılık verilmelidir."

Estonya, ülkedeki en üst düzey Rus diplomatına protesto gönderdiğini duyurdu.