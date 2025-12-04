Mersin’in Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P. (30), iddiaya göre alkol aldıktan sonra sokağa çıktı. Bir süre sonra kıyafetlerini çıkaran O.P., çıplak halde sokakta yürümeye başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa süre sonra evine dönen O.P., vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Komşusu Hamza Gürgenç, O.P.’yi 3 yıldır tanıdıklarını belirterek, “Son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Sokakta çıplak dolaştığını görünce şaşırdık. Savaşta ailesini kaybettiğini ve bu nedenle Türkiye’ye geldiğini duyduk” dedi.