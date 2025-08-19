İddiaya göre, sunduğu hizmetten son derece memnun kalan turist, barmene Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.

Antalya’da tatil yapan bir Rus turist, konakladığı otelin barmenine yaptığı sıra dışı iş teklifiyle hem otel personelini hem de çevredekileri şaşırttı. İddiaya göre, sunduğu hizmetten son derece memnun kalan turist, barmene Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.

AYLIK 4 BİN EURO TEKLİF ETTİ

Turistin, bu görev karşılığında barmene ayda 4 bin avro maaş önerdiği öğrenildi. Cömert teklif, hem otel çalışanları arasında hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İş teklifinin ardından barmenin teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, mesai arkadaşları ve çevresi bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Barmenin konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

Turistin, teklifin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç işleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.