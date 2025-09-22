Almanya’nın hava kuvvetleri Pazar günü Baltık Denizi üzerinde transponderini kapatıp uyarılara yanıt vermeyen bir Rus keşif uçağını engellemek için iki Eurofighter jetini havalandırdı.

Son zamanlarda sürekli NATO hava sahasını ihlala eden Rus uçakları, ittifakı alarma geçirdi. Uçak Rostock-Laage üssünden kalkarak uluslararası hava sahasında seyreden Rus uçağının rotasını kesti.

O sırada Estonya, Rus savaş uçaklarının kendi hava sahasını ikinci kez ihlal ettiğini açıklayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıracağını duyurdu.

Avrupa’da art arda yaşanan ihlaller sebebiyle NATO, kalıcı bir çözüm arayışına girdi. ABD Başkanı Trump da ihlallerin devam etmesi halinde bizzat müdahele edeceklerini açıkladı.

AVRUPA, 'CİDDİ ÇATIŞMAYA' HAZIRLANIYOR

Cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağı Finlandiya Körfezi’nde Estonya hava sahasını geçti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna bu durumun Polonya ve Romanya’da da görülen, artan gerilimin bir parçası olduğunu söyledi.

Tsahkna, “Bu davranış uluslararası bir yanıt gerektiriyor” dedi. Estonya hükümeti ayrıca NATO’nun güvenlik tehditleri karşısında istişare hakkı tanıyan dördüncü maddeyi işletme talebinde bulundu.

Avrupa liderleri ise Rusya’nın kademeli provokasyonlarla ittifakın kararlılığını sınadığını savunuyor. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvičs bu gidişatın “ciddi bir çatışmaya” dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise NATO’nun birlik içinde ve kararlı davranması gerektiğini vurguladı.

Kremlin ise Batılı ülkelerin baskılarının sonuç getirmeyeceğini söyleyerek suçlamaları reddetti.