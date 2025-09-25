Rus uçak ve İHA'larının saldırdıkları Ukrayna sınırlarını aşarak Polonya, Estonya, Litvanya ve hatta Danimarka ve İsveç gibi ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesi, NATO'yu ayağa kaldırdı.

Alman, Polonya savaş uçakları Rus hava araçlarına karşı tetikte beklerken, müttefik NATO ülkelerine bir yardım da Türkiye'den geldi.

Türkiye, Rus hava araçlarına karşı kendi gözetleme uçağını gönderdi. Türkiye'nin 'Barış Kartalı' E-7T AWACS erken uyarı uçağı, Litvanya üzerinde devriyeye başladı.

E-7T AWACS, Rus uçak ve İHA'larını müttefik olan Baltık ülkelerinin sınırlarına girmeden saptamak amacıyla gönderildi. Uçak, bu ülkelere gerçek zamanlı istihbarat sağlayacak.

RUSYA'NIN İHA OYUNU

Rusya, neredeyse iki haftadır düzenli olarak Ukrayna'nın batı sınırındaki ülkelere silahlı İHA ve uçaklarını gönderiyor. Bu uçaklar, NATO ittifakı sınırları içerisinde büyük karmaşa yaratıyor.

Almanya, Polonya, Finlandiya ve İsveç bu İHA ve uçaklara defalarca müdahale etmişti. Ancak bu müdahaleler Rus hava araçlarını durdurmadı.

Henüz bir uçak vurulmasa da, ABD Başkanı Donald Trump "eğer Rus uçakları sınırı ihlal ederse, o uçak vurulmalı" sözü ittifakı cesaretlendirmiş durumda.

Rusya ise, sınırları ihlal eden İHA ve uçaklarını varlığını bile kabul etmiyor, soruları cevapsız bırakıyor.