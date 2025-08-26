İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken yüzücüye dair bir ize rastlanmadı.

BAŞARI DOLU SPOR GEÇMİŞİ

Svechnikov'un, Rusya’da “Usta Sporcu” unvanına sahip olduğu öğrenildi. Çocukluk döneminde Kursk bölgesinde serbest ve sırt stillerinde rekorlar kırdı, Orta Federal Bölge şampiyonlukları elde etti. 2019’da açık suda düzenlenen “Kupa Şampiyonları” yarışını kazandı. Rus yüzücü, ülkesinde yüzme okulu sahibi olduğu öğrenildi.

YENİ EVLENMİŞ, YENİ BABA OLMUŞ

Yüzücünün ise geride bıraktığı hayatıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Rus yüzücü Svechnikov'un geçtiğimiz yıl evlendiği ve Baba olduğu öğrenildi. Svechnikov'un arama çalışmalarını yakından takip eden eşi Antonina, kocasını Boğaz kıyılarında karadan da aramayı planlıyor ancak Izvestiya'nın haberine göre yeterince insan bulunmadığı için sosyal medya üzerinden gönüllü toplamaya çalışıyor.

SİYAH KOLSUZ MAYO VE YEŞİL BONEYLE KAYBOLDU

Eşinin kaybolmadan önce ne giydiğini paylaşan genç kadın şöyle konuştu:

"Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu."

YARDIM İSTEDİ

Genç kadın, eşinin arama çalışmalarının hızlanmasını talep ederek şunları ekledi:

"Yardımınızı rica ediyorum! Eğer Boğaz kıyısına yakın olanlar varsa, boğazın iki yakasında da lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım."

KAYBOLMASINION ARKASINDAKİ ÜÇ İHTİMAL

Yüzme yarışmasından sonra bir daha karaya çıkmayan Svechnikov'un bacağına kramp girmiş ve akıntıya kapılmış olabileceği de iddia edildi.

Eski Rus açık su yüzme antrenörü Alexei Akatievise kalabalık start sırasında yaşanabilecek bir çarpışma sorununun da yaşanabileceği ihtimalini öne sürdü.

Sporcunun yüzdüğü sırada kalp krizi veya ani bir sağlık sorunuyla sırada fenalaşarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.