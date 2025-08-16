Turizmdeki rekoru kıra iller arasında yer alan Antalya'yı en çok Ruslar tercih ediyordu. Hem tatil hem yatırım için Antalya'yı mesken eden Ruslar da ekonomiden dolayı bu tercihlerini geri plana attı. Antalya yerine yeni rotalar çizdiler kendilerine.

Konyaaltı-Lara'daki mahallerde yoğunlaşan Ruslar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Antalya'ya göç etmeye başladılar. Rus sayısının şehirde artmasıyla beraber kira fiyatları ve yaşam maliyetleri de rekor seviyelere ulaştı. Sadece Türkler değil Ruslar da bu durumdan etkilendi.

RUSLARIN SAYISI 2 YIL İÇERİSİNDE GERİLEDİ

2023 yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin yayınladığı verilere göre, Türkiye'de 154 bin Rus ikamet ederken 2025 yılında bu rakam 85 binlere geriledi.

Konut fiyatları yüzde 30'ün üzerine çıkarken enflasyonda yüzde 33'e yaklaştı. Antalya'da Rus göçmenlerin ayrılışında en önemli etkenler arasında yer alıyor. Savaş sonrasında Türkiye'ye gelenlerin kısmı ise ikametlerini yenilemekte zorlandıkları için ülkeden ayrılmak zorunda kaldılar.

KAÇAK DURUMA DÜŞME İHTİMALLERİ ARTTI

Antalya, Alanya ve İstanbul gibi bölgelerde 5 ila 20 yıldır yaşayan kişilerin bile ikamet izni başvuruları reddedildi. Yabancıların yasal statüleri kaybedilerek kaçak duruma düşme ihtimalleri de yükseldi.

BAŞKA ÜLKELERE YÖNELDİLER

Türkiye'de hem diplomatik hem ekonomik sorunlar yaşayan Ruslar, rotalarını Sırbistan, Portekiz, İspanya ve Gürcistan'a çevirdi.