Yıllardır Türkiye denildiğinde akla gelen "Antalya ve deniz" algısı, dev bir rota değişikliğiyle kabuk değiştiriyor. Rusya'nın en büyük tur operatörleri ve seyahat acenteleri, rotayı Akdeniz sahillerinden alıp Mezopotamya’nın kalbine çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA’nın organizasyonuyla Güneydoğu Anadolu’yu keşfe çıkan Rus heyeti, bölgenin derin kültürel mirası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MEZOPOTAMYA ALTIN ÜÇGENİ'Nİ GEZDİLER

Rus heyetinin inceleme gezisi, Türkiye'nin gastronomi ve tarih başkentlerini kapsayan geniş bir koridoru izledi. Gaziantep’in mutfak kültürüyle başlayan yolculuk, Şanlıurfa’nın inanç turizmiyle devam ederek Mardin ve Diyarbakır’ın mistik atmosferinde zirveye ulaştı. Turizmciler, sahillerde görmeye alışık oldukları "her şey dahil" konseptinin ötesinde, binlerce yıllık bir yaşamın izlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Heyetin en çok ilgi gösterdiği duraklardan biri, açık hava müzesini andıran Mardin oldu. Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerini karış karış gezen tur operatörleri; Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi ikonik yapıları mercek altına aldı. Özellikle Ulu Cami ve Mor Yakup Kilisesi gibi farklı inançların yan yana yaşadığı mekanlar, Rus heyetinin "Türkiye’nin çok katmanlı yapısı" konusundaki hayranlığını artırdı.

RUS TURİSTLER YENİ ROTA MI BELİRLİYOR?

Programın Diyarbakır ayağında ise 3 bin yıllık geçmişiyle Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi odak noktasıydı. Heyet, tarihin derinliklerine yolculuk yaptıktan sonra kent merkezindeki Ulu Cami ve İçkale Müze Kompleksi’ni ziyaret etti. Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ni de inceleyen turizmciler, bölgenin tarihî dokusunun dünya standartlarında bir çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonrası yapılan değerlendirmeler, Rus turizm pazarında bir devrimin sinyallerini veriyor. Rus tur operatörleri, "Türkiye’yi sadece sahil bölgeleriyle biliyorduk ama burası tamamen farklı bir dünya. Beklentilerimizin çok ötesinde derin bir kültürle karşılaştık" açıklamasında bulundular.

Bu keşif gezisinin ardından, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Rus turistler için deniz turizmine alternatif olarak "Kültür ve Gastronomi" paketlerinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu değişim, Güneydoğu Anadolu’nun uluslararası turizm pazarında yeni bir destinasyon olarak yükselmesini sağlayacak gibi görünüyor.