Şeftali, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olarak bilinirken, çekirdekleri de sodyum, potasyum, çinko, bakır, demir, lif, karbonhidrat ve çeşitli yağ asitleri içeren değerlidir. Çünkü kendisi kadar çekirdeğinde de pek çok fayda bulunuyor. Uzmanlara göre şeftali çekirdekleri, yaşlanma karşıtı, antioksidan, anti-biyofilm özellikler gösterebilir ve tip II diyabet, obezite, Alzheimer gibi sağlık sorunlarına karşı koruyucu özelliklere sahip.

ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILMALI?

Şeftali çekirdeğinden şurup yapabilirsiniz. Çekirdeklerini ezip şeker ve suyla kaynatarak cevizimsi aroma elde edip şurup olarak kullanabilirsiniz.

Çay olarak da tüketilen şeftali çekirdeği, sıcak suda demleyerek baden aromalı rahatlatıcı bir çay hazırlayabilirsiniz.

Kurutulup öğütülen ve tuzla karıştırılan şeftali çekirdeği yemeklerde baharat olarak da kullanılıyor.

Yemeklerin yanı sıra tatlılarda krema olarak da tüketebilirsiniz. Dondurmaya hafif fındıksı tat kazandırır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şeftali çekirdeği, sindirim sırasında siyanüre dönüşebilen amigdalin adlı bileşik içerir. Bu madde yüksek miktarda tüketildiğinde mide bulantısı, tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına neden olabilir. Ağır vakalarda ise hayati risk oluşturuyor.

Tek bir çekirdek yetişkinler için genellikle zararlı sayılmasa da türlere göre amigdalin miktarı değiştiğinden özellikle çocuklar için tehlikeli olabilir. Bu nedenle fazla miktarda tüketimden kaçınmalısınız.