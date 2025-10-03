Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (SİHA), Rusya’nın Orenburg bölgesinde bulunan Orsknefteorgsintez petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırı, iki ülke arasındaki çatışmaların sınırların çok ötesine taşındığını bir kez daha gösterdi.

Ukrayna’ya yakın kaynakların Telegram kanalları üzerinden paylaştığı bilgilere göre, saldırı düzenlenen Orsknefteorgsintez rafinerisi, Ukrayna sınırına yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu mesafe, Ukrayna’nın uzun menzilli SİHA kabiliyetinin ulaştığı noktayı ortaya koyarken, saldırının Rusya’nın derinliklerindeki stratejik tesislere kadar uzanabildiğine işaret ediyor.

TESİS EN BÜYÜK ENERJİ ALTYAPILARINDAN BİRİ

Orsknefteorgsintez rafinerisi, Rusya’nın en önemli enerji altyapılarından biri olarak kabul ediliyor. Tesisin yıllık tasarım kapasitesi 6,6 milyon ton seviyesinde.

Burada üretilen ürünler arasında benzin ve dizel yakıtı, havacılık gazyağı, yakıt yağı ve bitüm, sanayi ve motor yağları gibi çeşitli yağlayıcılar yer alıyor.

Uzmanlar, bu tür rafinerilere yapılan saldırıların Rusya’nın iç yakıt tedarik zincirini ve ihracatını zora sokabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, Rusya makamlarının da saldırının boyutu ve rafineriye verilen hasara dair net bir bilgi paylaşmadığı bildirildi.