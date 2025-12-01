Antalya’ya ocak–ekim döneminde gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak 16 milyon 308 bin 937’ye ulaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, dönem boyunca dış hatlardan kente 15 milyon 918 bin 752 yolcu giriş yaptı.

Yılın 10 aylık döneminde Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülke 3 milyon 818 bin 638 kişiyle Rusya oldu. Rusya’yı 3 milyon 322 bin 941 ziyaretçiyle Almanya, ardından İngiltere ve Polonya izledi. İlk 10 ülke listesinde ayrıca Hollanda, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Çekya ve Litvanya yer aldı.

Toplam 7 milyon 141 bin 579 kişiyle Rus ve Alman turistler, kentin yabancı ziyaretçilerinin yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Aylık dağılıma bakıldığında Rus turistlerin mayıs–eylül döneminde yoğunlaştığı, Alman turistlerin ise özellikle şubat, mart, nisan ve ekim aylarında Antalya’yı daha fazla tercih ettiği görüldü.

Verilere göre Rusya’dan en yüksek ziyaretçi sayısı 631 bin 777 kişiyle eylül ayında, Almanya’dan ise 631 bin 509 kişiyle ekim ayında kaydedildi.