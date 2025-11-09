Trabzon’dan 6 Kasım akşamı hareket eden “Sea Bridge” isimli Türk gemisi hala karaya çıkamadı.

Türkiye ile Rusya arasında 14 yıl aradan sonra yeniden başlayan feribot seferlerinin ilkinde pürüz çıktı.

RUSLARIN GEREKÇESİ: TATBİKAT

Rus askeri haber sitelerinden Avia.pro'nun haberine göre; Soçi limanında sabah saatlerinden itibaren deniz dronlarına karşı düzenlenen askeri tatbikatlar nedeniyle liman geçici olarak kapatıldı.

Bu nedenle feribot, kıyıdan yaklaşık 19 kilometre açıkta demir atmak zorunda kaldı. Rusya sınır güvenlik birimleri, tatbikat sürerken mürettebatın belgelerini denizde kontrol etti.

YOLCULAR 3 GÜNDÜR GEMİDE

Gemideki 20 yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtilirken; şirket yetkilileri liman giriş izninin tatbikat tamamlanır tamamlanmaz verileceğini ve geminin Soçi limanına yanaşmasının beklendiğini açıkladı.