Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler, tarım ürünlerinde yeni rekorlara sahne oluyor. Ukrayna ile savaş halinde olan Moskova yönetimi, bu yıl mandalina ithalatında rotayı net biçimde Türkiye’ye çevirdi. Rusya, Türkiye’den 300 bin tonu aşan dev bir alım yaptı, üstelik talep artarak sürüyor.

300 BİN TONU AŞTI

Rusya Tarım Bankası (Rosselhozbank) verilerine göre, Rusya’nın mandalina ithalatında Türkiye açık ara birinci sırada yer alıyor. Türkiye’den yapılan ithalat 300 bin tonu aşarak, Rus pazarındaki en büyük payı oluşturdu. Bu rakamla Türkiye, rakip ülkeleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

EN İRİLERİNİ SİPARİŞ EDİYORLAR

Türkiye’nin Rusya’daki üstünlüğü yalnızca tonajla sınırlı değil. Türk mandalinası, sunduğu çeşitlilik ve kaliteyle de öne çıkıyor. Rosselhozbank yetkililerinin RIA Novosti’ye yaptığı açıklamaya göre, İzmir ve Taşır mandalina çeşitleri Rus tüketiciler arasında yoğun ilgi görüyor.

Özellikle iri taneli yapısıyla bilinen Nadorcott mandalinasında ise Türkiye, Rusya’nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Rus ithalatçılar, bu çeşitte tercihini net biçimde Türkiye’den yana kullanıyor.

RAKİP ÜLKELERLE BÜYÜK FARK VAR

Rusya, bu yıl mandalina ithalatını dünya genelinde 20 farklı ülkeden gerçekleştirdi. Ancak Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki fark dikkat çekiyor. Türkiye’yi yaklaşık 100’er bin tonluk ihracatla Mısır, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti izliyor.

Fas, klementin ve hibrit mandalina türlerinde istikrarlı bir tedarikçi olarak öne çıkarken; Abhazya ve Gürcistan, “yerel” olarak tanımlanan mandalinalarla Rusya’ya 30-50 bin ton arasında ihracat yapıyor. Güney Amerika’dan Arjantin ve Şili’nin katkısı ise yaklaşık 10 bin tonla sınırlı kalıyor.

Veriler, Rusya’nın mandalina pazarında Türkiye’nin yalnızca miktar açısından değil, kalite ve çeşitlilik açısından da lider olduğunu ortaya koyuyor. İzmir ve Taşır gibi özel türler ile Nadorcott mandalinasındaki hakimiyet, Türkiye’nin pazardaki konumunu her geçen gün güçlendiriyor.