Rusya Türkiye'den durmadan talep etmeye başladı. Türkiye’nin Rusya’ya tatlı ürünleri ihracatı, yılın ilk 10 ayında yüzde 33 artarak 109,1 milyon dolara ulaştı. En büyük yükseliş, Rus tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği çikolata ürünlerinde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alan RIA Novosti analizine göre, yalnızca ekim ayında Rusya’ya gönderilen tatlı miktarı yıllık bazda yüzde 23, aylık bazda ise yüzde 19 arttı. Böylece Rusyanın Türkiye’den yaptığı aylık tatlı alımı, modern dönemin en yüksek seviyesine çıktı.

SADECE EKİM AYINDA 15,1 MİLYON TATLI ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLDİ

Ekim ayında Türkiye’den Rusya’ya 15,1 milyon dolar değerinde tatlı ürünü ihraç edildi. Bu dönemde Rusya en çok çikolata ve çikolatalı ürünlere yöneldi. İhracat kalemleri şöyle kaydedildi. İşte en çok tercih edilen tatlı ürünleri:

Çikolata ve çikolatalı ürünler: 7,3 milyon dolar

Unlu mamuller: 5,2 milyon dolar

Şeker bazlı tatlı ürünleri: 2,7 milyon dolar

Yıllık bazda en güçlü artış, yüzde 48 ile çikolata ürünlerinde gerçekleşti. Unlu mamuller ihracatı yüzde 7, şekerli ürün ihracatı ise yüzde 4 arttı.

TOPLAM TATLI İHRACATI 100 MİLYONU AŞTI

Ocak–Ekim döneminde toplam tatlı ihracatı 109,1 milyon dolar olurken, bunun 52 milyon doları çikolata, 37,7 milyon doları unlu mamuller, 19,5 milyon doları ise şekerli ürünlerden oluştu.