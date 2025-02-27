Kış aylarında soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte soğuk algınlığı sıklıkla yaşanır ancak sert kış koşullarına alışkın olan Rusların soğuk algınlığıyla başa çıkma yöntemleri popüler oldu. Rusların yüzyıllardır uyguladığı doğal tedavi yöntemleri dikkat çekti.

Rusya’da soğuk algınlığına karşı sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri ahududu reçeli ile hazırlanan sıcak çaydır. Büyükler, hasta olan çocuklarına bol miktarda ahududu reçeli karıştırılmış sıcak çay içirerek bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışır ve bu çay içerdiği vitaminler sayesinde doğal bir ateş düşürücü olarak kullanılır.

SARIMSAK SUYUIYLA BURUN SPREYİ HAZIRLIYORLAR

Sarımsak, Rusya’da doğal bir antibiyotik olarak kabu8l edilirken, hasta olan kişilere sarımsak boncukları takarak virüslerin etkisini azaltabileceklerine inanılır. Öte yandan sarımsak suyu ile hazırlanan burun damlaları, burun tıkanıklığını açmak ve enfeksiyonları azaltmak için kullanılıyor.

PATATES BUHARI SOLUNUM YOLLARINI AÇAR

Rusların soğuk algınlığı tedavisinde başvurdukları etkili yöntemlerden biri de patates buharıdır. Haşlanmış patateslerin sıcak buharını bir havlu ile başlarını örtüp soluyarak solunum yollarını açmayı denerler. Bu yöntem, burun tıkanıklığını hafifletmek ve boğaz tahrişini azaltmak için oldukça etkilidir.