Dünyanın en zorlu iklimlerinden birine sahip olan Rusya’da, halkın hastalıklara karşı direnç sırrı olarak bilinen mucizevi bitki, Anadolu topraklarında kendiliğinden yetişiyor. "Doğal antikor fabrikası" olarak nitelendirilen karamuk, sağladığı faydalarla adeta bir yaşam iksiri görevi görüyor.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Özellikle Rusya’da yüzyıllardır hem mutfaklarda bir çeşni hem de eczanelerde bir ilaç gibi kullanılan bu meyve, Türkiye’de genellikle sulak alanlarda ve dağ yamaçlarında yetişiyor. Rusların meşhur pilavlarına lezzet ve sağlık katmak için kullandığı karamuk, içeriğindeki bileşenlerle vücudun savunma mekanizmasını en üst seviyeye çıkarıyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bilimsel araştırmaların ve geleneksel tıbbın odağındaki bu bitki, modern tıbbın "antikor" dediği bağışıklık kalkanını doğal yollardan inşa ediyor. Karamuk bitkisinin öne çıkan mucizevi etkileri ise şunlar:

Vücutta antikor üretimini tetikleyerek enfeksiyon ve bakterilere karşı çelikten bir duvar örüyor.

Özellikle alyuvar artırıcı etkisiyle kansızlık ve halsizlik problemlerine karşı doğal çözüm sunuyor.

Kan şekerini dengeleyerek diyabetle savaşıyor, yüksek tansiyonu düşürerek kalbi koruma altına alıyor.

Vücuttaki kronik iltihaplanmaları ve idrar yolu enfeksiyonlarını temizlemede etkili bir rol oynuyor.

TOPLANMASI ÇOK ZEHMETLİ

Bu şifa kaynağına ulaşmak ise pek kolay değil. Oldukça dikenli bir yapısı olan karamuk çalılarından meyve toplamak sabır gerektiriyor ancak Rusya’dan Anadolu’ya kadar bu bitkiyi tanıyanlar, ellerine eldivenlerini takıp saatlerce bu "kırmızı elmasları" topluyor.

Meyveleri taze veya kurutulmuş olarak hoşaflarda ve pilavlarda kullanılırken; kökleri ve gövde kabukları kurutularak demlenen çayı, tam bir detoks etkisi yaratıyor.