Oya Tekin, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Belediye Başkanlığı görevini yaparken, bir etkinlik için gittiği Antalya’da, eşi Avukat Celal Bey ise Seyhan’daki evinde gözaltına alındı.

Oya Tekin, Silivri Marmara Kadın kapalı Cezaevi’nde, eşi Celal Bey ise 5. Nolu Cezaevi’nde tutuluyor. Ayda bir görüşmelerine izin veriliyor.

‘KARANLIK İŞE GİRMİŞİZ!’

Oya Tekin, kadınlar koğuşunda birlikte kaldığı mahkumları şöyle anlattı:

“Burada, hukuk fakültesine başladığım günden beri bir parçası olduğum adalet sisteminin, zaten bildiğim sorunlarına koğuşta birlikte kaldığım mahkûm kadın arkadaşlarımın tutukluluk hikayeleri ile beraber çok daha derinden tanık oluyorum. Filmlerdeki gibi soğuk kanlı katillerin, bilinçli hırsızların oranı yüzde biri geçmez. Dışarıda ellerini, kollarını sallayarak gezen, dayandıkları taşlardan güç alan suçlularla kıyaslarsanız, hapishanelerimizde çok daha az ‘gerçek kötü’ insan var.”

Oya Tekin, ne ile suçlandıklarını ise şöyle anlattı:

“Ben belediye başkanı olduktan birkaç ay sonra rüşvet almışız veya rüşvet istemişiz. Hayat boyunca ‘hak ve adalet’ diyen, savunma mesleğini avukatlığı aktif bir şekilde yapan, mesleği ile ekmeğini de kazanan ben ve eşim belediye başkanı olur olmaz hukuk tanımayan karanlık bir işe girişmişiz.”

Bunları söyleyen kişinin 100 civarı belediye ve kamu kurumuyla iş yapan bir taşeron firmanın sahibi olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

DÜŞMAN EDİNİRSİNİZ

“Birlikte çalıştığı 100 yerin 30’u seçimlerle CHP’ye geçmiş ve ‘iftiracı’ firma sahibi nedense hep bu CHP’li belediyelere rüşvet vermiş, diğer AKP’li belediye ve kurumlarla ise haramsız, yalansız mükemmel biçimde çalışmış. Kanıt var mı? Yok. Belge var mı? Yok. Sadece bir itirafçının, iftiralar var.”

Belediye başkanlığı yapanın bazı tekerlere çomak sokması gerektiğini belirten Tekin, “Belediye sınırlarında bir alanda kaçak işletme yapan bir firmayı cezalandırdığınızda düşman edinirsiniz. Birilerinin kendi menfaatine göre kurduğu düzeni bozmaya kalktığınızda düşman edinirsiniz” ifadelerini kullanrıyor. Bu zorlukları bilerek göreve talip olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

İFTİRAYLA TUTUKLANDIM

“Bir yıllık belediye başkanlığımda defalarca tehdit aldım. Menfaati için üç kurşunu feda edecek gözü dönmüşlerle karşı karşıya kalırsınız. Sussanız vergi mükelleflerine ve sizden hizmet bekleyen insanlara karşı suç işlemiş olursunuz, karşı çıksanız başınıza bela alırsınız. İşte ben de bugün böyle bir belanın sonucunu yaşıyorum. Rüşvet aldığım için değil, almadığım için buradayım. kimse, artık iş yapamadığı için iftira atan bir itirafçının sözleriyle tutuklu olarak yargılanmaz.”

Davamızın yeri Adana olmalıydı

Oya Tekin ve eşi Avukat Celal Tekin “Biz Adanalıyız, neden İstanbul’da tutuluyoruz?”diye soruyor. Oya Hanım içinde bulunduğu durumla ilgili şunları aktarıyor:

“Benim işim, aşım, eşim, dostum Adana’da; belediye başkanı olmadan önce ekmeğimizi kazandığımız ve eşimin başında olduğu hukuk ofisi Adana’da. Ömrümü adadığım yurdumu, üstüne açık ara farkla kazandığım makamımı bırakıp yurt dışına mı kaçacağım? Bize neden bu muamele yapılıyor?”

Herkesi vicdanın yoluna davet etti

Yıllarca cezaevlerinde mahkumları avukat olarak ziyaret eden Tekin çifti şimdi rolleri değişti. Tekin, ‘Kız kardeşlerim’ dediği kadınlarla sabırla bekliyor. ‘Ama’ diyor ve şunları ekliyor:

“Eşimin hapiste olmasına razı değilim. Çocuklarımın yalnız kalmasına razı değilim. Hapisleri dolduran çoğunluğu masum insanların ıstırap çekmelerine razı değilim. Bu nedenle herkesi aklın ve vicdanın yoluna davet ediyorum. Çünkü, akıl ve vicdan olmazsa, adalet de olmaz.”