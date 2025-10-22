Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, çok sayıda kişinin ismini sayarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a rüşvet verildiği iddiasında bulundu.

İki isim de 6 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık, ikilinin Akpolat’ı rüşvet almakla suçladığı tarihten, iddianamenin yazıldığı 20 Ekim’e kadar geçen 75 günde, kimseye iddialar doğru mu diye sormadı ama doğru kabul edip iddianameye koydu.

SIRALAMA VE İSİMLER AYNI

Soruşturma kapsamında ifade veren Akçadağ, şunları söyledi:

“Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz’ın birçok iş insanından haksız şekilde para aldıklarını biliyorum. Özak Gayrimenkul, Mandarin Otel, Bayer - Kocadağ Ortaklığı, Mesa Şirketler Grubu, Mana İnşaat, Polat İnşaat, Serdar Bilgili, Four Seasons Otel ve Rezidance, The Host Group, Karamancı Turistik Tesisler ve Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmalardan rüşvet olarak çeşitli tutarlarda paralar alınmıştır.”

Aynı gün ifade veren Ozan İş ise, dikkat çekici biçimde Akçadağ’ın yaptığı sıralamayı hiç bozmadan aynı isimleri verdi. Üstelik rüşvet miktarlarını da paylaştı.

- Özak Gayrimenkul: 12 milyon TL

- Mandarin Otel: 1 milyon 50 bin dolar

- Bayer–Kocadağ Yatırım Ortaklığı: 4 milyon dolar

- Mesa Şirketler Grubu: 20 milyon TL

- Mana İnşaat: 30 milyon TL

- Polat İnşaat: 55 milyon TL

- Serdar Bilgili: 500 bin TL

- Four Seasons Otel: 30-32 milyon dolar

HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Ancak işin hukuki yönden açıklanamayan kısmı ise sonra yaşananlar. Soruşturmayı yapan savcılık, adları, “Rüşvet verdiler” diye sıralanan isimlere, “doğru mu söylüyorlar” diye sormadı. Hatta suçlanan isimden bile bu iddiaya ilişkin savunması istenmedi. Ama iddianamede bu iddialar bir suç isnadı olarak yerini aldı.

İddianamede, rüşvet iddialarıyla ilgili iş insanları hakkında bir soruşturma açıldığı belirtilse de, bu dosyada işlem yapılmadı. Rüşvet iddiaları Aktaş iddianamesinde suçlama olarak yer aldı, rüşvet verdiği belirtilen kişilerin ifadelerine başka bir soruşturmada başvurulacağı anlaşılıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ BİZZAT AÇIKLAMIŞTI: 99 AKP’li, 27 MHP’li, 21 kayyum ile 132 kamu kurumundan ihale aldım

Suç örgütü lideri olarak gösterilen Aktaş, 99 AKP, 27 MHP, 21 kayyum belediyesi ile 132 kamu kurumundan ihale aldığını açıklamıştı. İddianamede, CHP’liler yer alırken, Aktaş’ın aldığı başka ihalelerin hiçbiri konu edilmedi, suçlama da yok.

İddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı suç örgütü, görünüşte dağınık ve bağımsız bir yapı izlenimi verse de ‘yumuşak/sert geçişli örgüt’ olarak tanımlandı.

704 yıl isteniyor ama tutuklu değil

Suç örgütü lideri olarak yargılanan Aktaş rekor ceza istenmesine rağmen dışarıda.

Örgüte yönelik tespitlerin yer aldığı iddianamede, Aktaş’ın ihale süreçlerinde kamu kurumlarıyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde avantaj sağladığı, örgütün faaliyetlerini internet tabanlı iletişim araçlarıyla gizlediği, dinleme ve takibe karşı sürekli önlem aldığı öne sürüldü.

İddianamede 4 yıl hapsi istenenlerin tutuklu yargılandığı soruşturmada Aktaş, rekor ceza istemine rağmen serbestçe dolaşıyor. İBB davalarının bir avukatı, “Hakkında bu kadar dava olan,.yüzlerce yıl hapsi istenen ve büyük mal varlığı olan biri tutuksuz yargılanırsa, kaçıp gidebilir. Tutuklama, kaçmasın diye ise niye öyle karar almıyorlar?” diye sordu.