Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yaparken 2022 yılında rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalanıp tutuklanan Muhammed Ensari 7 ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi.

Mahkeme, kendini “Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim” diye savunan Ensari’nin suçunu sabit görüp 5 yıl hapisle cezalandırdı, iyi hal indirimiyle cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü.

PARANIN YARISINI İSTEDİ

Taşımacılık ihalesine giren Yusuf Aydın’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Aydın, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün servis taşımacılığı ihalesine en avantajlı teklifte bulunmalarına rağmen ihalenin verilmediğini belirtmişti. Aydın, Ensari’nin ihale bedelinin yarısı karşılığında ihaleyi verebileceğini belirterek, “Hak ediş bedeli hesabımıza yatınca beni arayıp parayı istedi” ifadesini vermişti.

“DİN ÖĞRETMENİYİM”

Ensari ise mahkemedeki savunmasında, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim, ancak 3.5 yıldır Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürüyüm. Yusuf Aydın uzaktan akrabam olur. Ona 20 bin lira borç vermiştim. Kızıma Audi Q2 araç almıştım. Paraya sıkışınca ona verdiğim borç parayı geri istedim” diyerek suçlamaları kabul etmemişti. Ancak müfettişlerin soruşturma raporunda; Muhammed Ensari’nin kızı adına Audi Q-2 araç satın aldığı aracın tescil tarihinden iki gün sonra da Yusuf Aydın’ı arayıp para istediği tespit edildi.

Rüşvet alırken yakalanmıştı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, polis ekipleri, savcılığın talimatıyla önceden seri numaraları alınmış 25 bin lirayı Muhammed Ensari’ye vermesi için şikâyetçi Yusuf Aydın’a verdi. Polis, Aydın’ın teslim ettiği parayı alan Ensari’nin kullandığı aracı durdurdu ve suçüstü yaparak paraları ele geçirdi.