Enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Şengün Şirketler Grubu Ynetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Şengün, tüm yasal izinleri alarak Giresun’da hidroelektrik santral kurma kararı aldığını ancak yatırım sürecinin çeşitli gerekçelerle sürekli engellendiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda konuşan Şengün, yatırım sürecinde ciddi idari ve bürokratik engellerle karşılaştığını, santralinin ise yaklaşık bir yıldır faaliyette olmadığını söyledi.

15 MİLYON $’LIK ZARAR

Şengün, santralin kapatılması sürecinde kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti. Bu talebi kabul etmemesi üzerine tesisin devre dışı bırakıldığını savunan Şengün, yaşananlar nedeniyle yaklaşık 15 milyon dolarlık zarar oluştuğunu dile getirdi. Santralin kapalı kalması nedeniyle hem kendisinin hem de bölgenin ekonomik olarak zarar gördüğünü ifade etti.

Şengün, “Rüşvet ve haraç vermedik diye 2017-2018 yıllarında tüm resmi kabulleri yapılmış 4 yıldır üretimde olan santralimiz tek bir eksiği olmadığı halde rüşvet ve haraç istendi kovduk diye kasıtlı olarak kapatılıyor. 43 aydır hukuk mücadelesi veriyorum Adalet ve Hukuk yerlerde sürünüyor” dedi.

‘İflas ettirmek istediler’

AKP çizgisinde siyaset yaptığını söyleyerek, paylaşımlarında siyasi göndermelerde de bulunan iş insanı Halil İbrahim Şengün, “AKP bu ülkeye ihanet etsin diye ben hizmet etmedim” ifadelerini kullandı. Şengün santralin kapatılmasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü ve eski bir Giresun valisini sorumlu tutarak şirketi iflas ettirmek için bu ülkeye ihanet edildiğini iddia etti.