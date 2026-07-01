Irak’taki yolsuzluk operasyonlarında, aralarında milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.
ALTINDAN İÇ ÇAMAŞIRI
Operasyon kapsamında bir milletvekilinin evinde 57 milyon dolar nakit para, 27 kilo altın ve altından yapılmış kadın iç çamaşırı ele geçirildiği ifade edildi.
Irak’ta hükümet, yolsuzlukla mücadele kapsamında son yılların en geniş çaplı operasyonlarından birini yürütüyor. Kadın milletvekili Hind El-Abbasi’nin evinde altından yapılmış iç çamaşırı bulunduğu ifade edilirken, çamaşırın görüntüsü operasyon ekipleri tarafından basına servis edildi.