Türkiye’de yolsuzluk tartışmalarının sembol cümlelerinden biri haline gelen “Rüşvetin belgesi mi olur” sözüyle tanınan iş insanı Selim Edes, 1 Ocak’ta hayatını kaybetti. Edes için taziye programının adresi ise alışılmışın dışında oldu. Taziyeler, İstanbul Boğazı’na nazır 5 yıldızlı bir otelde düzenlendi.

EDES'İN KIZI DUYURDU

Selim Edes’in vefatını, kızı Elif Edes sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında Edes’i “1965 ODTÜ mezunu, Yüksek İnşaat Mühendisi ve yeri dolmaz bir insan” sözleriyle tanımlayan Elif Edes, ailesinin yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

Edes’in cenazesi, cumartesi günü Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazenin ardından taziye süreci ise geleneksel mekanların dışına çıktı. Elif Edes, 3 Ocak’ta taziyeleri Boğaz manzaralı 5 yıldızlı bir otelde kabul etti.

TAZİYEDE YENİ ADRES LÜKS OTELLER

Son yıllarda benzer uygulamaların arttı. Ulaşım sektörünün tanınan isimlerinden Nihat Özcan’ın 2019’daki vefatının ardından taziyesi deniz manzaralı bir otelde yapılmıştı. İzmirli iş insanı İlhan Feyzi Gürel’in 2024’teki taziyesi de kentin lüks otellerinden birinde gerçekleşti. Adanalı iş insanı Fethi Kamışlı için de geçen yıl ailesi tarafından benzer bir tercih yapılmıştı.

CİVANGATE OLAYI NEDİR?

Selim Edes’in adı, 19 Eylül 1994’te Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan’ın silahlı saldırıya uğramasıyla gündeme gelen “Civangate” skandalıyla Türkiye kamuoyuna yansıdı. Edes, Engin Civan’a 5 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandı; 1 yıl 8 ay hapis ve yüksek miktarda para cezasına çarptırıldı.

Dava sürecinde Edes’in, rüşvet aldığı iddialarını reddeden Civan’a mahkemede söylediği “Rüşvetin belgesi mi olur” ifadesi, yıllar içinde yolsuzluk davalarının simge sözlerinden biri haline geldi. Aradan geçen yıllara rağmen bu söz, Edes’in ismiyle birlikte anılmaya devam etti.