Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında ismi geçen ve hakkında gözaltı kararı bulunan iş insanı Fazlı Ateş’in AKP’nin önde gelen isimleriyle fotoğrafları ortaya çıktı. Rüşvet ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltında bulunan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın, Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia ediliyor.

GÜL İLE OFİSTE

AKP’li Şamil Tayyar’ın da “Kimse kusura bakmasın, kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek, vermelidir” sözleriyle gündemine giren Ateş’in sosyal medya hesabı, AKP’li isimlerle olan fotoğraflarıyla dolu.

2019 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abullah Gül ile fotoğraf paylaşan Ateş, “11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ün çalışma ofisine iştirak ettik. Oldukça verimli ve değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Şahsıma göstermiş olduğu misafirperverlik için müteşekkirim ve şükranlarımı sunuyorum” diyor.

AKP’Lİ ESKİ BAKAN

Abdülkadir Aksu’yla da fotoğrafı olan Fazlı Ateş, bu paylaşıma da “Eski İçişleri Bakanımız, çok değer verdiğim, siyasi hayatımda rehber edindiğim duayen Sayın Abdülkadir Aksu’yu ziyaret ettim. Kendisine şükranlarımı sunuyorum, Allah sağlık, sıhhat versin” notunu düşmüş. Fotoğraf 2018’den.

ERDOĞAN İLE DE VAR

Ateş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de fotoğrafı bulunuyor. 2017 tarihli fotoğraf için Ateş, “Bugün, Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki 3. yılı. Rabbim başımızdan eksik etmesin, hedefimiz çok büyük ve kutsal. İnşallah, liderimizin önderliğinde daha çok büyük işler başaracağız” diyor.

KARDEŞİ KORUMA POLİSİ

İlker Arslan’ın kardeşi C.T.A da gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’nda görev yapan kardeşin, benzerliği sayesinde Arslan’ın saklanmasına yardım ettiği öne sürülüyor.

Fazlı Ateş kimdir?

Fazlı Ateş, 1973 Niğde doğumlu. Milli Gençlik Vakfı ve Refah Partisi Gençlik Kolları’nda aktif olarak yer alan Ateş, 1993’te Antalya’ya yerleşti. 1996’da ise Ankara’ya taşınarak ortaklarıyla birlikte inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurdu.