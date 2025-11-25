Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde korucu alımında rüşvet aldığı iddiasıyla 7 ay tutuklu kalan eski karakol komutanı ile birlikte 38 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

‘ERDOĞAN HAYRANIYIM’

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada eski Ergani Karakol Komutanı Binbaşı Ahmet Eren rüşvet iddiaların reddederek kendisine komplo kurulduğunu savundu. FETÖ’cü ve Ergenekon davasında yargılanan komutanların bizzat kendisiyle uğraştığını ileri süren Eren, şöyle konuştu:

“Ben ülkücü kökenli bir askerim. Bu nedenle Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım. Benimle uğraşan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı FETÖ’cüydü. Emekliye ayrılan Jandarma Kurmay Albay Ali Demir de Ergenekon davasında açığa alınan bir isimdir.”

Mahkeme Eren’i irtikap suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. 3 yıl da mesleki hak ve yetkisini kullanmaktan men etti. Binbaşı’nın kardeşi Uzman Çavuş Soner Eren ile bazı korucuların da aralarında bulunduğu 35 sanığın delil yetersizliğinden beraatlarına karar verildi.