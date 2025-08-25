22 Aralık 2020 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanmış, hazırlanan iddianamede, yapılan teknik takip sonucunda Karakaş’ın, belediyeye iş yapan müteahhit Yaşar Türüt’ten çay paketleri içinde rüşvet aldığı belgelenmişti.

DAİRE BAŞKANINA TATİL 'HEDİYE ETTİ'

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, müteahhit Türüt’ün Daire Başkanı Karakaş’ı ailesiyle birlikte tatile gönderdiği, otelin parasının da Türüt’ün şirketi tarafından ödendiği belirlendi. Karakaş’la birlikte tutuklanan Türüt bir süre sonra cezaevinden tahliye edildi. 20 Ekim 2021’de Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Daire Başkanı Karakaş’a rüşvet almaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Ancak nasıl olduysa müteahhit Yaşar Türüt’ün beraatına karar verildi.

İSMAİL TÜRÜT'ÜN AMCAOĞLUNA DEVLETTEN İHALE YAĞIYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen İsmail Türüt’ün amcaoğlu da olan Yaşar Türüt ise kamudan milyonlarca liralık ihaleler alıyor. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2025 tarihinde, “Kürtün–Torul Devlet Yolunda Aç Kapa Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Rize merkezli Türütler İnşaat ile Karayolları arasında 214 milyon 427 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Türütler İnşaat’ın 2011 yılından bu yana kamu kurumlarından 1,3 milyar TL değerinde yaklaşık 220 ihale aldığı da öğrenildi.