Rus hükümetinin yayımladığı karara göre, ülkenin kuzeybatısındaki bazı geçiş noktalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Karar kapsamında Finlandiya sınırındaki Vartsila, Lutta ve Svetogorsk kara yolu geçiş noktaları ile St. Petersburg-Finlandiya ve Vıborg demir yolu geçiş noktaları kapatıldı.
Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırındaki Pıtalovo demir yolu geçiş noktaları da karar kapsamına alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığına da karar hakkında Finlandiya, Estonya ve Letonya makamlarına bildirimde bulunma talimatı verildi.