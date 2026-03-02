Rusya Dışişleri Bakanlığı; Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları sonrası ateşkes çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumu sonucunda silahlı çatışmanın tüm Orta Doğu bölgesine yayılmasından endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

'NORMALLEŞME SÜRECİNİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR'

ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği peşinde olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ve İsrail'in bunun ötesinde İran ile Arap komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini bozmaya çalışıldığı savunuldu.

Bakanlık, tüm tarafların saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunarak "Bölgedeki tüm ülkelerde sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için kapsamlı önlemlerin şartsız bir öncelik olarak benimsenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu şöyle denildi:

"İran'ın Minab kentindeki bir okula düzenlenen ve onlarca masum çocuğun öldüğü bildirilen saldırı, kesin bir şekilde kınanmalıdır. İran'da veya Arap devletlerinde olsun, sivil tesislere yönelik her türlü saldırı kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır.

Tarafları bölgedeki her devletin meşru güvenlik çıkarlarına tam saygı göstererek, tüm çözülmemiş sorunları çözmek için siyasi ve diplomatik yola dönmeye bir kez daha çağırıyoruz."