Rusya, Ay’daki uzay programına ve Rusya-Çin ortak araştırma üssüne enerji sağlamak için önümüzdeki on yılda Ay’a bir nükleer santral kurmayı hedefliyor.

Devlet uzay kurumu Roscosmos, 2036’ya kadar bir “Ay nükleer santrali” inşa etmeyi planladığını duyurdu. Roscosmos, proje için Lavochkin Association ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kurum santralin nükleer olduğunu açıkça söylemedi. Ancak projede Rosatom ile Rusya’nın önde gelen nükleer araştırma kurumu Kurchatov Enstitüsü’nün yer aldığını belirtti.

Roscosmos, tesisin gezgin araçları, bir gözlemevi ve Rusya Çin Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nun altyapısı dahil Ay programına enerji sağlayacağını belirtti.

YENİ YARIŞ: AYDA NÜKLEER SANTRAL

Roscosmos, “Proje kalıcı biçimde çalışan bir Ay istasyonunun kurulmasına doğru atılmış önemli bir adım. Tek seferlik görevlerden, uzun vadeli Ay keşif programına geçişin temsilcisi” dedi.

Roscosmos Başkanı Dmitri Bakanov da Haziran ayında kurumun hedeflerinden birinin Ay’a nükleer enerji santrali yerleştirmek olduğunu söylemişti.

Benzer bir plan ABD’de de var. NASA, Ağustosta 2030 mali yılının ilk çeyreğine kadar Ay’a nükleer reaktör yerleştirme niyetini açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de ağustosta bu planlar sorulduğunda “Ay’a doğru bir yarışın içindeyiz. Çin ile Ay’da yarışıyoruz. Ay’da bir üs için enerjiye ihtiyacımız var” dedi. Duffy, ABD’nin bu yarışta geride olduğunu da ekledi.