Rusya, Cumartesi günü Kiev ve Ukrayna’nın başka bölgelerini yüzlerce füze ile insansız hava aracıyla vurdu.

Saldırılar, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağını söylediği kritik görüşme öncesinde geldi.

Gece boyunca süren saldırılardan önce Zelenski, görüşmelerin çatışmalar durduktan sonra hangi tarafın hangi toprakları kontrol edeceğine odaklanacağını belirtti.

Kiev’de patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi, ancak birçok sivil bina vuruldu.

Ukrayna ordusu Telegram üzerinden füzelerin kullanıldığını bildirdi. Hava kuvvetleri Rus İHA'larının başkenti ve kuzeydoğu ile güneydeki bölgeleri hedef aldığını açıkladı.

Kiev’de hava saldırısı uyarısı yaklaşık dört saat sonra da devam etti. Perşembe gecesi Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısını vurmuştu. Odesa bölgesine saldırılarını artırmıştı.

Burada Ukrayna’nın en büyük limanları bulunuyor. Şiddetli çatışmalar sürerken diplomatik masanın en büyük düğümü yine toprak başlığı oldu.