Türkiye, 2017 yılında Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile büyük bir kriz yaşamış ve F-35 programından çıkarılmıştı.



8 yıldır süren belirsizliğin ardından Rusya, dikkat çeken bir taleple Türkiye'nin kapısını çaldı.





RUSYA, S-400'LERİ GERİ İSTİYOR



Defense Express'in iddiasına göre Ukrayna'nın yaptığı karşı saldırılar sonucunda büyük kayıplar yaşayan Rusya, cephe hattına hava savunma sistemi tedarik etmekte güçlük yaşıyor.



Üreticisi olmasına rağmen elinde kısa sürede konuşlandırabileceği S-400 sistemi bulunmayan Rusya, stoklarını hızla yenilemek için Ankara’ya yöneldi.

TÜRKİYE İÇİN F-35'E DÖNÜŞ YOLU OLABİLİR



Rusya'nın söz konusu sistemleri hangi koşullarda ve fiyat karşılığında geri almak istediğine ilişkin detay paylaşılmazken, bu adımın Donald Trump ile yürütülen ve F-35 projesine geri alınmak için sürdürülen diplomatik temaslar için belirleyici olabileceğine dikkat çekildi.





