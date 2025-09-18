Rusya'nın Kamçatka yarımadasındaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kenti açıklarında bir deprem daha meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, depremin deniz yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde olduğunu aktarıldı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
ABD Ulusal Hava Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise depremin ardından bir tsunami uyarısı yayınladı.
Kamçatka Krayı Valisi Vladimir Solodov da Kamçatka'nın doğu kıyısı için tsunami uyarısı yayınlandığını açıkladı.
Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
8,8 İLE SALLANMIŞTI
Sık sık sarsıntılar yaşanan bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.