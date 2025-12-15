Yeni sezon öncesi dizide bölüm başına talep ettiği ücret konusunda yapımcıyla uzlaşma sağlayamayan Özçivit, kariyer planlamasında farklı bir yol izledi. Oyuncunun imza attığı yeni anlaşmanın yalnızca bir reklam filmiyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda sahneye çıkacağı tiyatro oyununun ana sponsorluğunu da içerdiği belirtildi.

Burak Özçivit, meslek yaşamında ilk kez tek kişilik bir tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "İstanbul’un En Güzel Kızı" adlı yapımda Özçivit, hayatını mesleğine, ailesine ve tutkularına adamış oto tamircisi "Oki" karakterini canlandıracak. Oyunun ilk aşamada 5 farklı ülkede, 16 şehirde sahnelenmesinin planlandığı, bilet satışlarının ise eş zamanlı olarak başlayacağı ifade edildi.

'KRAL' İLAN EDİLMİŞTİ

Tiyatro sahnesi için yoğun bir hazırlık sürecine giren ünlü oyuncunun performansı şimdiden merak konusu olurken, sahne deneyimi kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Kazancıyla daha önce de adından söz ettiren Özçivit'in, kısa süre önce Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte "kral" unvanı aldığı ve bu organizasyondan yaklaşık 20 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü. Ancak kulislerden sızan son bilgilere göre, asıl büyük gelir bir inşaat firmasıyla yapılan reklam anlaşmasından geldi.

"45 MİLYON TL" KAZANÇ İDDİASI

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre Özçivit, söz konusu anlaşma kapsamında reklam filmi ve tiyatro oyununun ana sponsorluğu karşılığında 45 milyon TL’lik bir kazanç elde etti.

Ünlü oyuncunun projeleri kadar özel yaşamı da dikkat çekiyor. Tiyatro sahnesinde bir oto tamircisini canlandıracak olan Özçivit’in, gerçek hayatta lüks otomobillere olan ilgisiyle tanındığı belirtiliyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Özçivit’in değeri yaklaşık 4 milyon doları bulan ve 10 araca yakın otomobilden oluşan bir koleksiyonu bulunuyor. Bu araçlar için Riva’da özel bir garaj kiraladığı da iddialar arasında yer alıyor.