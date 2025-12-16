Dördüncü yılına giren Ukrayna - Rusya savaşında farklı ülkelerden gelen askerlerin, iki taraf için de savaştığı görülmüştü. Türkler, ABD'liler, Kuzey Koreliler ve Avrupalılar hem Rusya ve Ukrayna saflarında yer aldı.

Nitekim İngiliz basını Telegraph'ın haberine göre, Rusya için savaşan Sırp askerlerin hedefi Ukrayna'daki savaşı bitirdikten sonra bu savaşı Bosna Hersek'e taşımak.

Rusya altında savaşan Sırp milliyetçiler, Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen ele geçirmesinde yardımcı olmak için birlikler halinde Ukrayna'ya gidiyor.

'Sırbistan Şövalyeleri' isimli bir grupta paylaşılan Sırp topçu birlikleri

Sırbistan'dan gelerek cephede kan döken bu paralı askerlerin hayali ise, Ukrayna'dan sonra Rusya'nın, Bosna Hersek'de yeni bir savaşı desteklemesi.

Rus yanlısı Sırp, Rusya'dan asker bile istemiyor. Silah ve mühimmatı yeterli bulan aşırı sağcı paralı askerler, Ukrayna'da savaşırken yeni bir Balkan savaşına hazırlanıyor.

SIRP GENÇLERİNE SAVAŞ TUZAĞI

Yüzlerce Sırp genci, Ukrayna’ya giderek Rus birliklerine katılmaya başladı. Rus ordusuna katılan yüzlerce Sırp paralı askerinin arasında Bosna Savaşı gazileri de var.

Rusya için savaşırken ölen bir Sırp paralı askeri

Bu akımın kaynağı ise, sosyal medyadan geliypr. Sosyal medya üzerinden genç Sırplara Rusya saflarına katılma çağrısı yapılıyor.

Sosyal medya üzerinden Sırp milletinin Rusya'yla olan bağına vurgu yapan tecrübeli Sırp askerleri, boşlukta kalan gençlerin aklını savaş görüntüleri ve propagandayla dolduruyor. Ancak bu, ikna sürecinin temelini oluşturuyor.

Rus sosyal medyasında askerlerle kedilerin aynı fotoğrafta olduğu görüntüler özellikle kullanılıyor

Rusya, paralı askerler için 1.3 milyon TL yazılma ücreti, aylık 131 bin TL'de aylık maaş teklif ediyor. Bu rakam, özellikle Sırbistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri için geçerli oluyor.

Yüzlerce genç, zaten milliyetçi propagandayla savaş hayalleri kurarken, para teklifiyle cepheye çekiliyor.

Cepheden dönmeyi başaranlar ise, artık tam teşekküllü paramilitarler olarak Sırbistan'a dönüyor. Hepsinin aklında olan ise, Kosova'yı ve Bosna-Hersek'i geri almak.