ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını sonlandıracağını açıkladı. Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bu konuda kendisine “doğrudan güvence” verdiğini söyledi.

Henüz Hindistan hükümeti tarafından doğrulanmayan bu iddianın, Trump’ın Moskova’yı Ukrayna’daki savaşı bitirmek için müzakerelere zorlamaya yönelik çabalarına destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Trump, “Petrol olmayacak. O (Narendra Modi) petrol almayacak,” ifadesini kullanarak bu kararın “kısa süre içinde” yürürlüğe gireceğini belirtti. Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği ise ABD merkezli Associated Press’in (AP) konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

HİNDİSTAN RUSYA'DAN EN FAZLA PETROL İTHAL EDEN İKİNCİ ÜLKE

Hindistan, Çin’in ardından Rusya’dan en fazla petrol ithal eden ikinci ülke konumunda. Trump, geçtiğimiz ağustos ayında Hindistan’ın Rusya ile enerji ticaretini sürdürmesine tepki olarak Yeni Delhi’ye karşı yüksek gümrük vergileri uygulamaya koymuştu.

TRUMP TÜRKİYE'YE DE BASKI YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji alanında önemli anlaşmalar imzalandı. Trump öte yandan Türkiye'nin Rus petrolünden vazgeçmesini istedi.

Türkiye ile ABD arasında yapılan doğal gaz tedarik anlaşması kapsamında Ankara, 2045 yılına kadar ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal edecek. Anlaşma, yıllık 4 milyar metreküp LNG alımını kapsıyor.

Yaklaşık 50 milyar metreküp yıllık doğal gaz tüketimi bulunan Türkiye, bugüne kadar ihtiyacının büyük bölümünü Rusya’dan karşılıyordu. Yeni anlaşmayla Türkiye’nin enerji tedarikinde kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.