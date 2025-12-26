Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa ülkelerinin kendilerine yönelik uyguladığı ambargoyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Avrupa ile üst düzey diplomatik temaslar gerçekleştirilmemesinden rahatsız olmadığını belirten Rus diplomat, "En üst düzey siyasi temaslardan bahsediyorsak, şu anda kesinlikle uzun bir duraklama yaşıyoruz. Bu da rakiplerimizin suçu, ancak bizi hiç rahatsız etmiyor. Onların peşinden koşup bir şeyler için yalvaramayız. Bu yakışıksız, onursuz ve nihayetinde gereksizdir" dedi.

Rus diplomat, Avrupa'nın "diyaloğa geri dönmeyi" istediği takdirde Rusya'nın görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

'BİR ŞEYLER DENEMEYE ÇALIŞIRLARSA...'

Ryabkov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun kürsüsünden sürekli dile getirilen tutumlarının farkındayız.

Onlardan biri, olası bir alternatif olduğunu ve yeni bir şey denemeye çalıştığında, biz hızlıca harekete geçip yanıt vereceğiz."

Rus diplomat, "Kiev'in planları, Rusya'nın tartıştıklarından farklı" değerlendirmesinde bulundu.