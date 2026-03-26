Dünyanın en büyük suni gübre üreticisi olan Rusya, dünya ekonomisini kasıp kavuran İran savaşı devam ederken ekonomistleri endişelendiren bir uyarı paylaştı.

Dünyanın gübre ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Rusya hükümeti ihracatını artıracak kapasitesinin kalmadığını duyurdu.

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle gübre ticaretinin daraldığı bir döneme denk geldi.

Rus Gübre Üreticileri Başkanı Andrey Guryev, şu anda Rus gübre üretimini ve ihracatını artıracak boş kapasite bulunmadığını, tesislerin neredeyse tam kapasite çalıştığını belirtti.

Guryev, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalardaki etkisine değindi. Rus üreticilerin ihracatı artırmaya hazır olup olmadığına yönelik soruya Guryev, "Hazırız ancak gerçek şu ki, fabrikalar şu anda neredeyse tam kapasiteyle çalışıyor" yanıtını verdi.

Guryev'e aynı zamanda şirketlerden yeni tedarik talepleri de aldıklarını belirtti. Bahar ve yaz sezonunun gelmesiyle gübre arzının artması bekleniyor.

Rusya dünyanın en büyük gübre üreticisi olarak dünyanın gübre ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor. Nitekim İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla diğer ülkelere yapılamayan gübre ihracatı da gıda krizinin ve enflasyonunun tetikleyicisi olma konumunda.

TALEPLER DEVAM EDİYOR

Küresel pazarda Rus gübresine olan ilginin sürdüğünü ifade eden RAPU Başkanı, şirketlere düzenli olarak yeni tedarik taleplerinin ulaştığını kaydetti. Guryev, sektörün dinamik yapısına dikkat çekerek, "Her zaman aksiyon alıyoruz ve talepleri değerlendiriyoruz," ifadelerini kullanarak Rus üreticilerin piyasadaki aktif rolünü sürdürdüğünü belirtti.