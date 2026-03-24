Rusya, küresel gübre piyasasını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamanın 21 Mart - 21 Nisan arasında yürürlükte olacağı bildirildi.
Kararın temel gerekçeleri arasında ise iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve yerli çiftçiyi korumak olduğu belirtildi.
BENZER ADIM GELEBİLİR
Bakanlık, gerek duyulması durumunda "azot bazlı" diğer gübre türlerinde de benzer adımların atılabileceğinin sinyalini verdi.
Rusya’nın bu hamlesi ve artan enerji maliyetleri gübre fiyatlarını arttırma riski taşıyor.
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması küresel gübre piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ederken, dünya genelinde tırmanan fiyatlar tarımsal maliyetlerin artmasına yol açıyor.