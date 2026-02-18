ABD’nin İran’a yönelik olası askeri saldırı ihtimalini değerlendiren Zaharova, “Tehdit ve şantaj, müzakere sürecine katkı sağlamaz. İran’ın nükleer meselesine kabul edilebilir çözümler bulunabilmesi için eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde bir diyaloğa ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bunun makul bir alternatifi yok.” ifadelerini kullandı.

“Bölge yeni bir askeri maceraya sürüklenmemeli”

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmasına da değinen Zaharova, İran ile ABD arasındaki sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Moskova’nın bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getiren Zaharova, sağduyu çağrısında bulundu.

Zaharova, “Sağduyunun galip geleceğini ve bölgenin yıkıcı sonuçlar doğurabilecek yeni bir askeri maceraya sürüklenmeyeceğini umuyoruz.” diyerek, askeri adımların Orta Doğu’da daha geniş çaplı sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.