Sınırlarımız içerisinde düşen İnsansız hava araçları (İHA) geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en çok konuşulan gündemleri arasında yer aldı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ise önce 15 Aralık Pazartesi günü, Karadeniz’den gelen, kontrolden çıkmış bir İHA’nın F-16 savaş uçaklarıyla düşürüldüğünü duyurdu. Ankara yakınlarında düşürülen İHA’nın menşei ve patlayıcı taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Türk hava sahasını ihlal eden İHA’nın enkazının hâlâ arandığı bildirildi.

İHA Karadeniz’den geldiği ve Rusya-Ukrayna savaşında sıkça kullanıldığı için iki ülkenin savunma yetkilileri ikaz edildi.

RUS MENŞELİ İHA

19 Aralık Cuma günü bu kez İzmit’teki bir tarlada, köylülerin, düşmüş bir İHA’yla olan fotoğrafı basına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili “Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeli, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

İHA’yı bulan İsmail Bayhan, İHA’nın 17 Aralık Çarşamba günü düştüğünü, yetkililere ilk anda haber vermediğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ İHA VAKASI

20 Aralık Cumartesi günü ise Balıkesir’in Manyas ilçesindeki boş bir arazide düşen bir İHA’nın görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre olay 10 Aralık’ta gerçekleşti, basına yansıması 20 Aralık’ı buldu.

RUSYA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananlar olaylar “Hava savunma zafiyetimiz mi var?” sorusuna neden olurken Rus tarafından açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre; üst düzey bir Rus diplomat, “Yaşananlar provokasyon girişimi olabilir, Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var” dedi.