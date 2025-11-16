Rusya, Ukrayna’nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarına karşı geniş kapsamlı bir hava savunma operasyonu yürüttüğünü duyurdu. Moskova, saldırıda kullanılan tüm insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
RUSYA: 57 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya’nın resmi haber ajansı TASS, Savunma Bakanlığı’nın günlük raporuna dayanarak yaptığı haberde, ülkenin farklı bölgelerine yönelen toplam 57 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.
Yetkililer, saldırı girişimlerinin hangi bölgelerde yoğunlaştığına ilişkin detay paylaşmazken, operasyonun gece saatlerinde tamamlandığı belirtildi.
SALDIRILAR SÜRÜYOR
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son dönemlerde karşılıklı İHA saldırılarının daha sık gerçekleştiği görülüyor. Moskova, son haftalarda Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla kritik altyapıyı hedef aldığını öne sürerken, Kiev cephesi de Rusya'nın geniş çaplı hava saldırılarını duyurmaya devam ediyor.