Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis'te yaptığı değerlendirmede Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi’nde Alman Donanmasına ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu ileri süren Pistorius, Moskova’yı NATO müttefiklerini “tahrik etmekle” suçladı.

ALMAN DONANMASI ÜZERİNDEN UÇTU

Pistorius, “Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor.” dedi.

Pistorius, “Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Başka bir deyişle, Putin’in provokasyonlarına kanmıyoruz, gerginliği tırmandırma tuzağına düşmüyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ve Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi’nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya’nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Pistorius, artan jeopolitik riskler karşısında Alman savunma bütçesinin önemli ölçüde artırılması çağrısında da bulundu.

Öte yandan, Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Pistorius’un belirttiği Rus savaş uçakları, geçen hafta sonu Baltık Denizi’ndeki Alman donanmasına ait Hamburg fırkateyni üstünde uçuş yaptı.

Almanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, söz konusu savaş gemisi, 22 Eylül’de başlayan NATO’nun “NEPTUNE STRIKE-2025.3” tatbikatına katıldı.