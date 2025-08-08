Rus atlet Sofia Yakuşina (19) için Atletizm Federasyonu hazırlıklara başladı. Federasyon yetkilileri, “Sofia, Türkiye adına 3 yıl sonraki Los Angeles olimpiyatlarına katılabilir” ifadesini kullandı. Rusya’nın “Türkiye Sofia için harcadığımız parayı ödesin” çıkışına da yanıt geldi. Yetkililer, “Türkiye’nin bedel ödeme zorunluluğu yok. Son yarışından 4 yıl sonra Türkiye adına yarışabilir” dedi. Rus basını ise Rus sporculara doping nedeniyle uygulanan yaptırımları ve Sofia’nın kararını hatırlattı “Ülkenin sporu ölüyor” diye yazdı.