İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Almanya’nın başkenti Berlin’de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, “Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz” dedi.

SAVAŞ BROŞÜRLERİ BASILDI

İsveç geçen yıl kasım ayında, “Kriz ya da Savaş Gelirse” başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıtmıştı. Broşür, “kolektif direncin” şart olduğunu ve İsveç’in saldırıya uğraması halinde herkesin ülkenin bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtmişti.

Rusya’nın büyük çaplı silahlanmaya gittiğini ve askeri açıdan daha güçlü hale geldiğini ifade eden Bakan Jonson, Moskova’nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş alanında büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekti.

Jonson, NATO’daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğini belirtti ve savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemediklerini dile getirdi. Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

NATO ÜLKELERİ ALARM DURUMUNDA

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından patlak veren savaş dördüncü yılında karşılıklı saldırılarla sürüyor. O tarihten itibaren NATO ülkeleri, ittifak ile Moskova arasında olası bir açık çatışmaya karşı alarm durumunda.

Ukrayna’ya askeri desteği sürdüren Avrupalı liderler, savunma ve stratejik pozisyonlarını da güçlendiriyor. NATO, Lahey’deki son zirvede, ittifak üyelerinin savunma harcamalarının yüzde 5’e çıkarılması kararını almıştı.

72 SAAT HAYATTA KALABİLİR MİSİNİZ?

Fransa, 14 Temmuz’da yayınladığı yeni Ulusal Stratejik İnceleme’de, Rusya’yı ülkenin çıkarlarına ve Avrupa kıtasının istikrarına yönelik en doğrudan tehdit olarak tanımladı.

Almanya, olası bir saldırıya karşı Berlin’deki hastanelerin hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni bir sivil savunma planı geliştirdi.

Finlandiya’da, “Olaylara ve Krizlere Hazırlık” adlı kapsamlı bir çevrim içi rehber yayınlandı. “72 saat hayatta kalabilir misiniz?” diye sorulan rehberde, su kesintilerinden orman yangınlarına, internetin çökmesine veya askeri çatışma gibi uzun vadeli krizlere kadar her konuda bilgi ve tavsiye sunuluyor.

Bir diğer İskandinav ülkesi Norveç’in sivil savunma müdürlüğü DSB, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta insanlara, gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını tavsiye ediyor.